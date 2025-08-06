Автомобиль не заводится в жаркую погоду: эксперт назвал причины

Эксперт Ершов: машина может не завестись в жару из-за разряженного аккумулятора

Автомобиль может не запуститься в жаркую погоду из-за разряженного аккумулятора, который требует проверки напряжения и очистки клемм, рассказал автоэксперт Константин Ершов.

Если аккумулятор в норме, но при попытке завести двигатель слышны щелчки, это может свидетельствовать о неполадках со стартером, пояснил специалист.

По словам Ершова, проблемы с высоковольтными проводами зажигания также могут стать преградой для запуска машины, и в таком случае их рекомендуется заменить.

Также важно убедиться в наличии бензина в баке и исправности бензонасоса. Кроме того, запущенный иммобилайзер, который не распознает ключ, может остановить запуск двигателя.

Если проблема с запуском двигателя не была выявлена, стоит воспользоваться сканером OBD2, который поможет определить и расшифровать ошибки в электронной системе автомобиля.

Позже их можно будет исправить самостоятельно.

Источник: «Российская газета»