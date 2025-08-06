В России подорожали почти все модели этого популярного автобренда

Марка Changan уменьшила прямые выгоды почти на все модели в РФ

В России стал менее доступен почти весь модельный ряд Changan.

Это связано с прямыми скидками, которые предоставлялись при 100%-ной предоплате на момент покупки, цены на автомобили остались на прежнем уровне. В начале августа для комплектаций 2024 года выпуска прямые скидки либо уменьшились, либо исчезли вовсе.

Новые цены на модели Changan в комплектациях 2024 года выпуска (если год указан) с учетом изменившихся прямых скидок выглядят так:

Модель Цена Прямая скидка Changan Alsvin 2024 г.в. 1 800 000-1 869 900 руб. 5 0 000 руб . Changan Eado Plus 2024 г . в . 2 339 900-2 409 900 руб . 100 000 руб . Changan Lamore 2024 г . в . 2 869 900 руб . - Changan CS35 Plus New 2024 г . в . 2 369 900-2 429 900 руб. 200 000 руб . Changan Uni-S/CS55plus 2024 г . в . 2 749 900-2 809 900 руб . 150 000 руб . Changan CS75 Plus 3 140 000-3 499 900 руб . 450 000 руб. Changan CS95 New 2024 г . в . 4 179 900-4 329 900 руб . 350 000 руб . Changan Uni-T 2024 г . в. 2 819 900-3 139 900 руб . 100 000-250000 руб . Changan Uni-V 2024 г . в . 2 989 900-3 209 900 руб . 0-150 000 руб . Changan Uni-K 2024 г . в . 3 769 900-4 349 900 руб . 200 000 руб . Changan Uni-K iDD 4 319 900 руб . 900 000 руб . Changan Hunter Plus 2024 г.в. 3 539 900 руб . 200 000 руб.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Автоновости дня»