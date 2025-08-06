В России подорожали почти все модели этого популярного автобренда
Марка Changan уменьшила прямые выгоды почти на все модели в РФ
В России стал менее доступен почти весь модельный ряд Changan.
Это связано с прямыми скидками, которые предоставлялись при 100%-ной предоплате на момент покупки, цены на автомобили остались на прежнем уровне. В начале августа для комплектаций 2024 года выпуска прямые скидки либо уменьшились, либо исчезли вовсе.
Новые цены на модели Changan в комплектациях 2024 года выпуска (если год указан) с учетом изменившихся прямых скидок выглядят так:
|Модель
|Цена
|Прямая скидка
|Changan Alsvin 2024 г.в.
|1 800 000-1 869 900 руб.
|50 000 руб.
|Changan Eado Plus 2024 г.в.
|2 339 900-2 409 900 руб.
|100 000 руб.
|Changan Lamore 2024 г.в.
|2 869 900 руб.
|-
|Changan CS35 Plus New 2024 г.в.
|2 369 900-2 429 900 руб.
|200 000 руб.
|Changan Uni-S/CS55plus 2024 г.в.
|2 749 900-2 809 900 руб.
|150 000 руб.
|Changan CS75 Plus
|3 140 000-3 499 900 руб.
|450 000 руб.
|Changan CS95 New 2024 г.в.
|4 179 900-4 329 900 руб.
|350 000 руб.
|Changan Uni-T 2024 г.в.
|2 819 900-3 139 900 руб.
|100 000-250000 руб.
|Changan Uni-V 2024 г.в.
|2 989 900-3 209 900 руб.
|0-150 000 руб.
|Changan Uni-K 2024 г.в.
|3 769 900-4 349 900 руб.
|200 000 руб.
|Changan Uni-K iDD
|4 319 900 руб.
|900 000 руб.
|Changan Hunter Plus 2024 г.в.
|3 539 900 руб.
|200 000 руб.
Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.
Источник: «Автоновости дня»
Фото:Changan
06.08.2025
