В России подорожали почти все модели этого популярного автобренда

Марка Changan уменьшила прямые выгоды почти на все модели в РФ

В России стал менее доступен почти весь модельный ряд Changan.

Это связано с прямыми скидками, которые предоставлялись при 100%-ной предоплате на момент покупки, цены на автомобили остались на прежнем уровне. В начале августа для комплектаций 2024 года выпуска прямые скидки либо уменьшились, либо исчезли вовсе.

Новые цены на модели Changan в комплектациях 2024 года выпуска (если год указан) с учетом изменившихся прямых скидок выглядят так:

Модель ЦенаПрямая скидка
Changan Alsvin 2024 г.в.1 800 000-1 869 900 руб.50 000 руб.
Changan Eado Plus 2024 г.в.2 339 900-2 409 900 руб.100 000 руб.
Changan Lamore 2024 г.в.2 869 900 руб. -
Changan CS35 Plus New 2024 г.в.2 369 900-2 429 900 руб.200 000 руб.
Changan Uni-S/CS55plus 2024 г.в.2 749 900-2 809 900 руб.150 000 руб.
Changan CS75 Plus3 140 000-3 499 900 руб.450 000 руб.
Changan CS95 New 2024 г.в.4 179 900-4 329 900 руб.350 000 руб.
Changan Uni-T 2024 г.в.2 819 900-3 139 900 руб.100 000-250000 руб.
Changan Uni-V 2024 г.в.2 989 900-3 209 900 руб.0-150 000 руб.
Changan Uni-K 2024 г.в.3 769 900-4 349 900 руб.200 000 руб.
Changan Uni-K iDD4 319 900 руб.900 000 руб.
Changan Hunter Plus 2024 г.в.3 539 900 руб.200 000 руб.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

Источник: «Автоновости дня»

Ушакова Ирина
06.08.2025 
