Почему расход топлива резко увеличился? Основные причины

Эксперт Молодовский назвал самые частые причины роста расхода бензина летом

Водитель может столкнуться с ситуацией, когда бензин кончается раньше, чем планировалось.

Самые частые причины увеличения расхода топлива автомобилем в летний период перечислил Андрей Молодовский, эксперт и ведущий специалист по связям с общественностью компании «Колеса Даром».

Комментарий эксперта

Андрей Молодовский, эксперт и ведущий специалист по связям с общественностью компании «Колеса Даром»:

– Самыми распространенными причинами увеличения расхода топлива автомобилем в летний период могут стать:

неисправности в топливной системе;

использование кондиционера;

проблемы с шинами и колесами;

старое моторное масло.

Даже небольшая неисправность электронных датчиков топливной системы отрицательно влияет на количество потребляемого топлива. К тому же стоит обратить внимание на свечи зажигания, которые из-за зашлаковывания выдают искру с перебоями, что влияет на воспламенение топливовоздушной смеси и увеличивает расход бензина.

Работа автокондиционера, особенно в части функционирования его компрессора, всегда требует дополнительной энергии, отмечает эксперт «Колеса Даром». Так как климатическая система автомобиля не имеет своего самостоятельного двигателя, то энергию она берет от мотора машины, нагрузка на который заметно увеличивается. Поэтому повышается и расход топлива: по сравнению с ездой без включенного кондиционера он может увеличиться до 10%.

Быстрее обычного горючее расходуется, если водитель давно не проверял шины и колёса. Недокачанные шины, в которых давление воздуха меньше нормы, рекомендуемой автопроизводителем, заметно снижают топливную экономичность автомобиля, потому что у таких колес увеличивается уровень сопротивления качению, и двигатель затрачивает больше энергии (т.е. топлива) на сохранение скорости.

Также увеличивает сопротивление качению использование шин с более широким протектором, к чему прибегают некоторые автомобилисты для улучшения устойчивости и сцепления с дорогой. А кроме того, усиливают нагрузку и расход топлива неправильные углы установки колес (нарушенный сход-развал).

На расход горючего в ДВС свое влияние оказывает и состояние смазки. Старое моторное масло густеет, теряя свои смазывающие и теплоотводящие свойства, а это увеличивает силу трения и топливный расход. Кроме того что нужно придерживаться рекомендованного показателя вязкости масла в летний период, необходимо и вовремя его обновлять, придерживаясь технического регламента: 7-10 тыс. км пробега или 250 моточасов (в зависимости эксплуатации трасса/город).

В заключение не стоит забывать и про лишний вес автомобиля, а также манеру езды, которые тоже могут вызывать повышенный расход топлива.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.