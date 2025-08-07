Путешествия
На три недели закроют для проезда участок улицы Круговой в Краснодаре

На улице Круговой в Краснодаре до конца августа ограничат движение

С 7 по 31 августа в Краснодаре продлят дорожные работы на участке улицы Круговой. Об этом сообщает департамент транспорта города.

Ограничения движения будут действовать на отрезке от здания № 40 до здания № 46к2. Заезд на производственные площадки в зоне ремонта останется доступным.

Работы выполняются департаментом транспорта в сотрудничестве с подрядными организациями.

Водителей просят принимать во внимание ограничения при планировании своих маршрутов и строго соблюдать временные схемы движения.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

Источник: Дептранс Краснодара

Ушакова Ирина
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
07.08.2025 
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
