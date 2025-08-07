#
Хороший рамный внедорожник с дизельным мотором начали производить в Белоруссии

«Трансконсалт Сервис»: завод Unison приступил к сборке пикапа JAC T8 Pro

В Белоруссии завод Unison приступил к сборке пикапа JAC T8 Pro, это было анонсировано компанией «Трансконсалт Сервис», официальным импортером бренда JAC в стране.

Этот полноприводный пикап способен перевозить до 900 кг и имеет 2,0-литровый дизельный двигатель мощностью 139 л.с. с максимальным крутящим моментом 320 Нм. Согласно заявленным данным, расход топлива составляет 9,3 литра на 100 км.

Автомобиль оборудован современными системами безопасности и комфортом, такими как ESP Bosch 9.3, ABS, EBD, TCS и VDC, а также ксеноновыми фарами и круиз-контролем. Салон оформлен в кожаном исполнении, а медиасистема поддерживает функции Apple CarPlay и Android Auto на 10,4-дюймовом сенсорном экране.

JAC T8 Pro
JAC T8 Pro
Благодаря локализации производства стоимость JAC T8 Pro была уменьшена. Автомобиль, который два года назад стоил 113,4 тыс. белорусских рублей (приблизительно 38 тыс. долларов), теперь доступен по цене от 112 500 белорусских рублей, что составляет около 37 530 долларов или 2,72 млн рублей российских рублей.

Интерьер JAC T8 Pro
Интерьер JAC T8 Pro

В России базовая версия пикапа также оценивается примерно в 2,7 млн рублей, однако она оснащена другим двигателем – 2,4-литровым бензиновым с мощностью 211 л.с. Дизельный двигатель, используемый в JAC T8 Pro, очевидно, более подходит для его коммерческого использования.

Источник: av.by

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Трансконсалт Сервис
07.08.2025 
Фото:Трансконсалт Сервис
