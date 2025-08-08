Эта неисправность гарантированно «убьет» двигатель автомобиля

Эксперт Тимашов: низкое давление масла может вызвать заклинивание двигателя

Снижение давления масла в автомобиле является серьезной угрозой для двигателя.

Директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов рассказал, что если на приборной панели горит индикатор низкого давления масла, то движение на автомобиле запрещено, поскольку отсутствие масла приводит к разрушению мотора.

Без достаточного давления ресурс двигателя до заклинивания минимален, и это может привести к пожару.

По словам эксперта, при низком уровне масла в первую очередь страдают вкладыши коленвала и сам вал, а затем начинается разрушение других важных элементов – поршней, масляного насоса, блока цилиндров и прочих деталей, которые зависят от смазки.

Тимашов также отметил, что если в автомобиле установлен электронный масляный щуп и появилось уведомление о необходимости долить «1 литр масла», то водитель может продолжать движение, но лучше доехать только до ближайшего автосервиса или магазина для приобретения масла.

Источник: Газета.Ru