#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Эта неисправность гарантированно «убьет» двигатель автомобиля

Эксперт Тимашов: низкое давление масла может вызвать заклинивание двигателя

Снижение давления масла в автомобиле является серьезной угрозой для двигателя.

Рекомендуем
Новый кроссовер Лада — все подробности

Директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов рассказал, что если на приборной панели горит индикатор низкого давления масла, то движение на автомобиле запрещено, поскольку отсутствие масла приводит к разрушению мотора.

Без достаточного давления ресурс двигателя до заклинивания минимален, и это может привести к пожару.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

По словам эксперта, при низком уровне масла в первую очередь страдают вкладыши коленвала и сам вал, а затем начинается разрушение других важных элементов – поршней, масляного насоса, блока цилиндров и прочих деталей, которые зависят от смазки.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Тимашов также отметил, что если в автомобиле установлен электронный масляный щуп и появилось уведомление о необходимости долить «1 литр масла», то водитель может продолжать движение, но лучше доехать только до ближайшего автосервиса или магазина для приобретения масла.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Газета.Ru

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 809
08.08.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0