Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Дешевле 2 млн: семейный компактвэн с хорошим оснащением начали продавать в РФ

В России в продаже появились новые Honda Freed Crosstar по цене от ₽1,8 млн

В Россию завозят новый компактвэн Honda Freed Crosstar под заказ. Эти автомобили выделяются не только просторным салоном, но и внедорожным пластиковым обвесом, а также металлической защитной накладкой на заднем бампере.

Honda Freed Crosstar
На одном из сайтов объявлений цены на Honda Freed Crosstar начинаются от 1 830 000 рублей. Самая доступная версия Crosstar предлагается в Иркутске.

За эту сумму можно заказать пятиместный праворульный компактвэн бежевого цвета с кожаным салоном, кожаным мультирулем, медиасистемой с большим сенсорным дисплеем, развлекательным «телевизором» для задних пассажиров на потолке, цифровой панелью приборов, электронным стояночным тормозом с функцией AutoHold и литыми дисками.

Интерьер Honda Freed Crosstar
Также в Владивостоке доступны два аналогичных компактвэна белого и болотного цвета. Первый из них стоит 2 100 000 рублей, а второй, находящийся в пути в Россию, оценен в 2 490 000 рублей.

Все предлагаемые автомобили имеют одинаковые технические характеристики: передний привод и 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 118 л.с., работающий в паре с бесступенчатым вариатором.

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Победу из частной коллекции выставили на продажу.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Автоновости дня»

Ушакова Ирина
Фото:Honda
0