Дешевле 2 млн: семейный компактвэн с хорошим оснащением начали продавать в РФ

В Россию завозят новый компактвэн Honda Freed Crosstar под заказ. Эти автомобили выделяются не только просторным салоном, но и внедорожным пластиковым обвесом, а также металлической защитной накладкой на заднем бампере.

На одном из сайтов объявлений цены на Honda Freed Crosstar начинаются от 1 830 000 рублей. Самая доступная версия Crosstar предлагается в Иркутске.

За эту сумму можно заказать пятиместный праворульный компактвэн бежевого цвета с кожаным салоном, кожаным мультирулем, медиасистемой с большим сенсорным дисплеем, развлекательным «телевизором» для задних пассажиров на потолке, цифровой панелью приборов, электронным стояночным тормозом с функцией AutoHold и литыми дисками.

Также в Владивостоке доступны два аналогичных компактвэна белого и болотного цвета. Первый из них стоит 2 100 000 рублей, а второй, находящийся в пути в Россию, оценен в 2 490 000 рублей.

Все предлагаемые автомобили имеют одинаковые технические характеристики: передний привод и 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 118 л.с., работающий в паре с бесступенчатым вариатором.

