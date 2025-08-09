Такой всего один: Bugatti показал новый сверхмощный гиперкар

Bugatti презентовал 1600-сильный гиперкар Brouillard

Компания Bugatti презентовала гиперкар Brouillard, который был изготовлен в единственном экземпляре. Данный автомобиль разработан по заказу голландского предпринимателя Мишеля Перридона. Одной из главных характеристик данного модели является двигатель W16 объёмом 8 литров с четырьмя турбинами, аналогичный тому, что использовался в Chiron.

Передняя часть Bugatti Brouillard выделяется рельефным бампером с широкой решеткой радиатора, выполненной в форме подковы, и светодиодными фарами, дополненными воздухозаборниками для охлаждения.

Профиль автомобиля включает характерные отверстия и крупные элементы отделки из углеродного волокна, которые контрастируют с ярким зеленым окрашиванием.

Интерьер салона имеет дизайн, схожий с Chiron, но с уникальными деталями и элементами.

Bugatti Brouillard

Особое внимание привлекает ручная скульптура лошади Бруйяр, установленная в салоне и заключенная в стеклянную вставку на переключателе передач, что является данью уважения к любимому скакуну основателя компании Этторе Бугатти.

В техническом исполнении Bugatti Brouillard использует карбоновое шасси с алюминиевыми компонентами. Производитель подчеркивает, что данное шасси предназначено исключительно для гоночных трасс.

Гиперкар оснащен наиболее мощным двигателем W16 объёмом 8 литров, который развивает мощность в 1600 лошадиных сил и функционирует в паре с автоматической трансмиссией.

Bugatti Brouillard

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Победу из частной коллекции выставили на продажу.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Carscoops