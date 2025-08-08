#
190 л. с., полный привод: знакомый европейский кроссовер привезли в РФ

В России появились в продаже Skoda Kodiaq казахстанской сборки по цене 5,3 млн руб

У крупных российских дилеров появились новые кроссоверы Skoda Kodiaq третьего поколения, выпущенные в 2025 году. Эти автомобили были доставлены из Казахстана, где их сборка организована на заводе Allur Auto в Костанае.

Новый кроссовер Лада — все подробности

Все машины доступны исключительно в комплектации Sportline, которая отличается расширенным обвесом и спортивными передними креслами.

По техническим характеристикам изменений нет: 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 190 л.с. работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, привод при этом полный.

Цена Skoda Kodiaq Sportline 2025 года, прибывшего из Казахстана, составляет 5,3 миллиона рублей.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Победу из частной коллекции выставили на продажу.

Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-8