190 л. с., полный привод: знакомый европейский кроссовер привезли в РФ
В России появились в продаже Skoda Kodiaq казахстанской сборки по цене 5,3 млн руб
У крупных российских дилеров появились новые кроссоверы Skoda Kodiaq третьего поколения, выпущенные в 2025 году. Эти автомобили были доставлены из Казахстана, где их сборка организована на заводе Allur Auto в Костанае.
Все машины доступны исключительно в комплектации Sportline, которая отличается расширенным обвесом и спортивными передними креслами.
По техническим характеристикам изменений нет: 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 190 л.с. работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, привод при этом полный.
Цена Skoda Kodiaq Sportline 2025 года, прибывшего из Казахстана, составляет 5,3 миллиона рублей.
Источник: Autonews
Фото:Skoda
08.08.2025
Фото:Skoda
Отзывы о Skoda Kodiaq (2)
— Хороший автомобиль, советую брать.
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
