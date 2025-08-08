190 л. с., полный привод: знакомый европейский кроссовер привезли в РФ

В России появились в продаже Skoda Kodiaq казахстанской сборки по цене 5,3 млн руб

У крупных российских дилеров появились новые кроссоверы Skoda Kodiaq третьего поколения, выпущенные в 2025 году. Эти автомобили были доставлены из Казахстана, где их сборка организована на заводе Allur Auto в Костанае.

Все машины доступны исключительно в комплектации Sportline, которая отличается расширенным обвесом и спортивными передними креслами.

По техническим характеристикам изменений нет: 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 190 л.с. работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, привод при этом полный.

Цена Skoda Kodiaq Sportline 2025 года, прибывшего из Казахстана, составляет 5,3 миллиона рублей.

Skoda Kodiaq

Источник: Autonews