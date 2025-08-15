Инновационный отечественный асфальтобетон впервые применили в строительстве моста

Новый вибролитой асфальтобетон применен при строительстве дальневосточного моста

На трассе Благовещенск-Свободный в Амурской области построен автомобильный мост с использованием вибролитого асфальтобетона. Современный материал обеспечивает существенное увеличение срока службы дорожного полотна, позволяет исключить использование гидроизоляции и защитных слоев.

Трасса Благовещенск-Свободный с высоким траффиком и сложным рельефом. Подрядчик – АО «Асфальт» – должен был провести реконструкцию участка дороги протяженностью 2 км одновременно со строительством однопролетного моста на 66-ом километре трассы.

Вибролитые асфальтобетоны ЛУКОЙЛ являются гидроизолирующими, устойчивыми к образованию колеи, деформациям и трещинам. Это подтверждено лабораторными испытаниями, а также успешными укладками в разных регионах нашей страны. Благодаря правильно подобранной рецептуре эти инновационные материалы в несколько раз увеличивают межремонтный интервал.

Более того, они не требуют специальной техники и особого температурного режима при приготовлении смеси на АБЗ, её транспортировке и укладке. Уплотняется вибролитой асфальтобетон вибробрусом обычного асфальтоукладчика без использования опасных для мостов тяжелых катков.

Проектирование рецепта вибролитого асфальтобетона осуществлялось с использованием местных материалов и при должном контроле приготовления смеси на АБЗ.

Это первый опыт применения на мосту Дальнего Востока дорожного покрытия на основе вибролитых асфальтобетонов ЛУКОЙЛ. При этом уже имеется положительный опыт межотраслевого сотрудничества по внедрению инноваций в регионе. Годом ранее АО «Асфальт» построил участок дороги с применением другого инновационного модифицированного асфальтобетона, который с учетом высокой загрузки и непростых климатических условий отлично показал себя, подтвердив все заявленные свойства.