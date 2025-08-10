Kia готовит рамного конкурента Лэнд Крузера: подробности

Kia планирует выпустить новый рамный внедорожник на платформе пикапа Tasman

Компания Kia намерена выйти на рынок рамных внедорожников с новым SUV, который будет базироваться на платформе пикапа Tasman. Эта информация поступила от Дон Хун Кана, вице-президента подразделения среднеразмерных автомобилей Kia.

Ожидается, что продукция обеспечит конкуренцию таким моделям, как Toyota Land Cruiser Prado, Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport и Isuzu MU-X. Сейчас проект находится на этапе обсуждения, и его реализация будет зависеть от спроса на глобальных рынках, особенно в Австралии, на Ближнем Востоке, в Южной Африке и Южной Америке.

Новый внедорожник, скорее всего, получит укороченную колесную базу по сравнению с Tasman и будет вмещать семь пассажиров с тремя рядами сидений. Он построен на лестничной раме, что обеспечит ему отличные внедорожные характеристики, что делает его серьезным соперником в классе утилитарных SUV.

Роланд Риверо, руководитель продуктового планирования Kia Australia, отметил, что успех проекта будет зависеть от заинтересованности на международных рынках, так как только австралийский рынок недостаточен для начала производства.

Детали, касающиеся технических характеристик и дизайна, пока не раскрыты, но использование платформы Tasman может ускорить процесс разработки. Пикап Tasman будет оснащен 2,2-литровым турбодизелем (200 л.с., 441 Нм) или 2,5-литровым бензиновым двигателем (278 л.с., 429 Нм), с возможностью выбора между шести- или восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Вероятно, новый внедорожник унаследует аналогичные силовые агрегаты, адаптированные под SUV, продолжая акцентировать внимание на внедорожных возможностях, включая полный привод и высокий клиренс.

Источник: Тарантас Ньюс