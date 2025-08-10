#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Kia готовит рамного конкурента Лэнд Крузера: подробности

Kia планирует выпустить новый рамный внедорожник на платформе пикапа Tasman

Компания Kia намерена выйти на рынок рамных внедорожников с новым SUV, который будет базироваться на платформе пикапа Tasman. Эта информация поступила от Дон Хун Кана, вице-президента подразделения среднеразмерных автомобилей Kia.

Рекомендуем
Новый кроссовер Лада — все подробности

Ожидается, что продукция обеспечит конкуренцию таким моделям, как Toyota Land Cruiser Prado, Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport и Isuzu MU-X. Сейчас проект находится на этапе обсуждения, и его реализация будет зависеть от спроса на глобальных рынках, особенно в Австралии, на Ближнем Востоке, в Южной Африке и Южной Америке.

Новый внедорожник, скорее всего, получит укороченную колесную базу по сравнению с Tasman и будет вмещать семь пассажиров с тремя рядами сидений. Он построен на лестничной раме, что обеспечит ему отличные внедорожные характеристики, что делает его серьезным соперником в классе утилитарных SUV.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Роланд Риверо, руководитель продуктового планирования Kia Australia, отметил, что успех проекта будет зависеть от заинтересованности на международных рынках, так как только австралийский рынок недостаточен для начала производства.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Детали, касающиеся технических характеристик и дизайна, пока не раскрыты, но использование платформы Tasman может ускорить процесс разработки. Пикап Tasman будет оснащен 2,2-литровым турбодизелем (200 л.с., 441 Нм) или 2,5-литровым бензиновым двигателем (278 л.с., 429 Нм), с возможностью выбора между шести- или восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Вероятно, новый внедорожник унаследует аналогичные силовые агрегаты, адаптированные под SUV, продолжая акцентировать внимание на внедорожных возможностях, включая полный привод и высокий клиренс.

Источник: Тарантас Ньюс

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1999
10.08.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0