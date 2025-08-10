В Россию привезли новый кроссовер Volkswagen по цене ниже китайских конкурентов

Кроссоверы Volkswagen Tharu XR продают в России по цене от 1,9 млн рублей

Благодаря параллельному импорту новый кроссовер Volkswagen можно приобрести за сумму менее 2 миллионов рублей.

Например, цены на Volkswagen Tharu XR с китайского рынка на одной из площадок начинаются с 1 850 000 рублей. Для сравнения, Chery Tiggo 4 в новой бюджетной версии с вариатором стоит 2 099 000 рублей. Более дорогими оказались Changan CS35 Plus New – от 2 569 900 рублей, и Geely Coolray, который без скидок предлагают от 2 794 990 рублей.

Что касается Volkswagen, то за 1 850 000 рублей один из дилеров предлагает заказать новый Tharu XR из Китая. Это цена для кроссовера с базовым 1,5-литровым атмосферным мотором (110 л.с.) и шестиступенчатой коробкой автомат. Автомобиль оснащён полностью цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с сенсорным экраном, многофункциональным рулём и светодиодной оптикой.

Volkswagen Tharu XR

Компания из Кемерово предлагает аналогичный кроссовер, но другого цвета, за 1 890 000 рублей с условием, что автомобиль ввозится на имя покупателя, что позволяет сэкономить на утильсборе – он составит всего 3400-5200 рублей.

Также в Уфе новая модель Tharu XR предлагается за 1 940 000 рублей, хотя комплектация будет без климат-контроля. За 2 020 000 рублей кроссовер можно заказать в Перми и Тюмени, а в Москве его цена минимум 2 128 000 рублей. В Воронеже за версию с 1,5-литровым 160-сильным турбомотором и «роботом» требуют 2 550 000 рублей. В Оренбурге новый Tharu XR с годовой гарантией стоит 2 699 000 рублей.

Интерьер Volkswagen Tharu XR

Цены на стандартный Volkswagen Tharu выше, чем у версии XR. Например, в Омске кроссовер со 150-сильным 1,4-литровым TSI доступен от 2 640 000 рублей. Более мощные варианты с 2,0-литровым 186-сильным двигателем продаются в Новосибирске и в одном из сёл Республики Адыгея по ценам от 3 150 000 до 3 890 000 рублей. Также новые Tharu с китайского рынка доступны в Сыктывкаре, Магнитогорске, Саратове, Краснодаре, Иркутске, Тюмени, Челябинске и Екатеринбурге.

