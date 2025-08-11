#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Ликсутов: до 2031 года на станциях метро, МЦК и МЦД появится более 4,5 тыс. турникетов нового поколения

Турникеты нового поколения представили на выставке «Та самая Москва» в «Манеже»

Такие турникеты появятся в метро уже в этом году. Они оснащены световой индикацией статуса оплаты.

Рекомендуем
Умные камеры на базе ИИ будут фиксировать аварии, животных на дороге и разбросанный мусор

Цветовая подсветка сразу покажет, успешно ли прошла транзакция. Для удобства слабовидящих пассажиров добавлен виброотклик.

Тактильный сигнал поможет понять, открыт ли проход, без необходимости визуального контроля. Турникеты могут работать как на вход, так и на выход – это особенно удобно на станциях с большим пассажиропотоком.

Зона валидации оптимизирована для цифровых способов оплаты. Считыватели расположены так, чтобы моментально распознавать виртуальную «Тройку», СБП и другие бесконтактные способы оплаты.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– До 2031 года на станциях метро, МЦК и МЦД появится более 4,5 тыс. турникетов нового поколения. Благодаря узким тумбам они позволят увеличить пропускную способность станций на 40%. Скорость срабатывания каждого турникета увеличится за счет более современного оборудования и применения новой российской микроэлектроники, сделанной в Зеленограде.

Это обеспечит быстрый и удобный проход для всех, включая маломобильных и слабовидящих пассажиров. По поручению Сергея Собянина мы продолжим совершенствовать платежную инфраструктуру в столичном транспорте.

Выставка «Та самая Москва» посвящена достижениям в области транспорта, градостроительства и промышленности. Она пройдет до 31 августа в ЦВЗ «Манеж» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Источник, фото: Дептранс

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в
«За рулем»
Количество просмотров 66
11.08.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0