Ликсутов: до 2031 года на станциях метро, МЦК и МЦД появится более 4,5 тыс. турникетов нового поколения

Турникеты нового поколения представили на выставке «Та самая Москва» в «Манеже»

Такие турникеты появятся в метро уже в этом году. Они оснащены световой индикацией статуса оплаты.

Цветовая подсветка сразу покажет, успешно ли прошла транзакция. Для удобства слабовидящих пассажиров добавлен виброотклик.

Тактильный сигнал поможет понять, открыт ли проход, без необходимости визуального контроля. Турникеты могут работать как на вход, так и на выход – это особенно удобно на станциях с большим пассажиропотоком.

Зона валидации оптимизирована для цифровых способов оплаты. Считыватели расположены так, чтобы моментально распознавать виртуальную «Тройку», СБП и другие бесконтактные способы оплаты.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– До 2031 года на станциях метро, МЦК и МЦД появится более 4,5 тыс. турникетов нового поколения. Благодаря узким тумбам они позволят увеличить пропускную способность станций на 40%. Скорость срабатывания каждого турникета увеличится за счет более современного оборудования и применения новой российской микроэлектроники, сделанной в Зеленограде.

Это обеспечит быстрый и удобный проход для всех, включая маломобильных и слабовидящих пассажиров. По поручению Сергея Собянина мы продолжим совершенствовать платежную инфраструктуру в столичном транспорте.

Выставка «Та самая Москва» посвящена достижениям в области транспорта, градостроительства и промышленности. Она пройдет до 31 августа в ЦВЗ «Манеж» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Источник, фото: Дептранс