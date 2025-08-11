В России хотят увеличить штрафы за шумные авто

Депутат Колунов: Штрафы за шумные машины ночью могут увеличить в 10 раз

Штрафы за использование транспортных средств, которые превышают нормы шума ночью, могут повыситься с 500 до 5000 рублей. Соответствующий законопроект в настоящее время дорабатывается к следующему чтению в Госдуме, сообщил депутат Сергей Колунов.

Он отметил, что инициатива касается ужесточения наказания для тех, кто мешает другим гражданам и не дает им спать по ночам.

Кроме того, предлагается задерживать автомобили с модифицированными глушителями и фиксировать нарушения с помощью шумомеров, сочетающихся с видеокамерами.

Региональным властям также предоставится возможность увеличивать штрафы до 30 тысяч рублей. Для контроля за соблюдением норм планируется использовать сертифицированный комплекс «Эфир», который способен измерять уровень шума.

Источник: РИА «Новости»