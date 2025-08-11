#
В России хотят увеличить штрафы за шумные авто

Депутат Колунов: Штрафы за шумные машины ночью могут увеличить в 10 раз

Штрафы за использование транспортных средств, которые превышают нормы шума ночью, могут повыситься с 500 до 5000 рублей. Соответствующий законопроект в настоящее время дорабатывается к следующему чтению в Госдуме, сообщил депутат Сергей Колунов.

Он отметил, что инициатива касается ужесточения наказания для тех, кто мешает другим гражданам и не дает им спать по ночам.

Кроме того, предлагается задерживать автомобили с модифицированными глушителями и фиксировать нарушения с помощью шумомеров, сочетающихся с видеокамерами.

Региональным властям также предоставится возможность увеличивать штрафы до 30 тысяч рублей. Для контроля за соблюдением норм планируется использовать сертифицированный комплекс «Эфир», который способен измерять уровень шума.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Белоруссии снизились цены на электрический седан Geely E8.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РИА «Новости»

Фото:Depositphotos
11.08.2025 
