Популярные Kia российской сборки снова в продаже: известны цены

#
Несколько российских дилеров начали предлагать автомобили Kia Ceed, собранные в России. Эти машины, доступные в кузовах хэтчбек и универсал, являются последними моделями 2022 года, произведенными на калининградском заводе.

Так, хэтчбек Kia Ceed 2022 года в комплектации Luxe предлагается за 2 699 000 рублей у дилера в Подмосковье.

Автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем и автоматической трансмиссией.

Доказательством того, что это автомобили именно российской сборки, служат маркировочные таблички с VIN-номерами, начинающимися на букву X, а также указание компании ООО «Эллада Интертрейд», которая входила в состав ГК «Автотор» и занималась сборкой Kia в России.

В продаже также имеются универсалы Kia Ceed в комплектации Luxe 1,6 AT стоимостью 2 899 000 рублей. Все автомобили обеспечиваются официальной гарантией на 5 лет или 150 000 километров пробега.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Белоруссии снизились цены на электрический седан Geely E8.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Южный автомобиль»

Ушакова Ирина
Фото:Kia
11.08.2025 
Фото:Kia
Отзывы о Kia Ceed (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Ceed  2015
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
плавность хода, вместительность, не "стремный" интерьер и экстерьер, удобство в обслуживании
Недостатки:
единственный!: низкая машина, на фоне этого недостатка я даже недостатком шумность не считаю))
Комментарий:
4 года машине, пробег 82000 - полет нормальный, только ограничитель задней двери менял
+9