Популярные Kia российской сборки снова в продаже: известны цены

У дилеров вновь появились новые Kia Ceed 3-го поколения по цене от ₽2,7 млн

Несколько российских дилеров начали предлагать автомобили Kia Ceed, собранные в России. Эти машины, доступные в кузовах хэтчбек и универсал, являются последними моделями 2022 года, произведенными на калининградском заводе.

Так, хэтчбек Kia Ceed 2022 года в комплектации Luxe предлагается за 2 699 000 рублей у дилера в Подмосковье.

Автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем и автоматической трансмиссией.

Доказательством того, что это автомобили именно российской сборки, служат маркировочные таблички с VIN-номерами, начинающимися на букву X, а также указание компании ООО «Эллада Интертрейд», которая входила в состав ГК «Автотор» и занималась сборкой Kia в России.

В продаже также имеются универсалы Kia Ceed в комплектации Luxe 1,6 AT стоимостью 2 899 000 рублей. Все автомобили обеспечиваются официальной гарантией на 5 лет или 150 000 километров пробега.

KIA Ceed

Источник: «Южный автомобиль»