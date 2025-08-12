#
Парковка с секретом: зачем бывалые водители выворачивают колеса после остановки

Некоторые водители считают, что парковка с вывернутыми колесами защитит кузов

Если присмотреться к припаркованным машинам, можно заметить интересную деталь – у некоторых колеса стоят не прямо, а повернуты в сторону, отмечает издание Pravda.Ru.

Хотя автопроизводители рекомендуют оставлять их ровно, многие водители сознательно игнорируют это правило. На то есть несколько причин, и не все они очевидны.

Один из главных аргументов – дополнительная страховка от случайных повреждений. Некоторые автомобилисты уверены, что если соседний водитель паркуется неаккуратно, вывернутое колесо смягчит удар и защитит кузов. На практике это работает не всегда, но психологический эффект есть – другие водители действительно стараются оставлять больше места, видя, что колеса повернуты.

Еще одна практическая причина – защита от отката на уклонах. Опытные водители на подъеме выворачивают руль вправо, чтобы в случае отказа ручника машина уперлась в бордюр. На спуске, наоборот, колеса разворачивают влево – тогда автомобиль не выкатится на дорогу. Этот старый, но проверенный способ может спасти от неприятностей.

Ходят и мифы. Например, некоторые считают, что вывернутые колеса помешают эвакуатору или усложнят кражу колес. Раньше в этом был смысл, но современные эвакуаторы легко справляются с такой «преградой». Вывернутое колесо, теоретически, усложняет установку домкрата, но статистики на этот счет нет. Тем не менее, водители утверждают, что так покушаются на машину реже.

Так стоит ли так парковаться? Все зависит от ситуации. На склоне – определенно да, а на ровной площадке – скорее дело привычки.

12.08.2025 
