Будущее российского такси обсудят на крупном международном форуме

С 14 по 15 августа в Москве пройдет XIII Международный Евразийский форум «Такси»

С 14 по 15 августа в Москве состоится ключевое событие таксомоторной отрасли и городской мобильности – XIII Международный Евразийский форум «Такси». Форум соберет 1500 руководителей бизнеса, представителей органов власти и ведущих экспертов сферы такси и смежных направлений со всего Евразийского пространства.

Откроет форум Пленарное заседание: «Построить маршрут: прибыль и легализация, ответственность и компромиссы». Среди спикеров представители профильных органов власти. Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, Начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №7 Алексей Катяев, член комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин, заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский, заместитель руководителя Дептранса Москвы Владимир Макаров, заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева, представители Минтранса России.

В ходе 15 сессий обсудят наиболее острые темы отрасли. Главная тема форума: как не выживать, а выстраивать прибыльный бизнес.

«Принципиально важно, чтобы решения для развития такси были сбалансированными . Для этого нужно собрать мнения всех участников отрасли : регуляторов, представителей автопромышленности и обслуживания, страхования, финансовых институтов, IT компаний. Конечно, самих перевозчиков и агрегаторов. Это главная задача форума » - отметил директор МЕФТ Александр Басалаев.

Деловую программу дополнит выставка, где представят передовые решения в сфере IT, оборудования, топлива, финансового сектора, городской транспортной инфраструктуры, а также новые предложения автопрома. Впервые для аудитории такси представят предсерийный прототип электромобиля Атом и модель Lada Aura.

На форуме назовут победителей конкурса «Лучший перевозчик легковым такси Москвы – 2025».

Итогом работы МЕФТ станет общественная резолюция с предложениями по совершенствованию механизмов регулирования отрасли.

Организатором Форума выступает Общественный институт развития такси и городской мобильности МЕФТ. Мероприятие пройдёт при поддержке Правительства Москвы, Министерства транспорта РФ и других органов власти.