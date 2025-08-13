Автомобильный завод BNM приостановил работу

«Автостат»: брянский автозавод BNM прекратил выпуск фургонов из-за падения продаж

Брянский автозавод BNM приостановил производство фургонов. Причиной остановки стало падение продаж на российском рынке.

Из-за снижения продаж Горьковский автозавод с августа перевел своих работников на четырехдневную рабочую неделю, а АВТОВАЗ рассматривает схожие шаги на сентябрь, по данным агентства «Автостат». Сборочное предприятие «БН-Моторс» также полностью приостановило сборку своих фургонов.

С момента старта крупноузловой сборки в марте 2025 года в Брянске было собрано лишь 110 фургонов двух моделей: BNM Model 1 (аналог китайского FAW T80, с грузоподъемностью до 900 кг) и BAW T7 (грузоподъемность 1500 кг). В настоящее время даже эти автомобили не распроданы.

Источник: «Автостат»