Чайка с 220-сильным мотором и АКП в идеальном состоянии появилась в продаже

Роскошный ГАЗ-13 Чайка 1974 года за ₽ 9,3 млн выставили на продажу в Ижевске

ГАЗ-13 Чайка 1974 года выпуска выставили на продажу в Ижевске. Этот сeдaн в СССР был coздaн специально для пapтийной нoменклатуры и VIP-пеpcoн. Уточняется, что автомобиль прoшeл прoфeсcиoнaльную рecтaвpaцию и нaхoдитcя в идеальном техническом состоянии. Кузов окрашен в оригинальный черный цвет.

У данного экземпляра полированная деревянная отделка приборной панели, оригинальная консоль с часами и радиоприемником и хромированные элементы управления.

По словам продавца, техническая часть в отличном состоянии. Под капотом седана установлен 5.5-литровый V8 двигатель мощностью 220 л.с., работающий в паре с трехступенчатой АКП.

У машины полностью исправна система кондиционирования, есть ГУР. Стоит раритетный автомобиль 9,34 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый аварийный возраст водителей.

Источник: «Авито Авто»

Ушакова Ирина
Фото:Авито
13.08.2025 
0