В России на законодательном уровне запретят заглушки для ремней безопасности

МВД России предложило законопроект о запрете заглушек для ремней безопасности

Министерство внутренних дел России предлагает на законодательном уровне запретить использование заглушек для ремней безопасности. Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на аналитический обзор, разработанный Научным центром безопасности дорожного движения.

Одной из инициатив является обязательное применение ремней безопасности с особой расцветкой, для чего необходимо внести поправки в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств». Также предлагается запретить продажу заглушек для ремней безопасности.

В МВД отметили низкую эффективность обнаружения непристегнутых пассажиров и водителей, что объясняется цветами ремней: на тёмной одежде черные ремни практически незаметны, а серые или бежевые не видны на светлой.

Анализ показывает, что различные оптические эффекты, такие как складки одежды и блики на лобовых стеклах, могут скрыть отсутствие ремня и привести к ошибочным штрафам.

В качестве возможного решения этой проблемы предлагается использование ремней безопасности ярких, контрастных цветов, а также применение световозвращающих элементов. Это позволит как камерам видеофиксации, так и сотрудникам Госавтоинспекции легче определять наличие ремней в любое время суток.

Источник: ТАСС