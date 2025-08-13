Продажи машин популярной в России марки пошли на спад

Реализация автомобилей Sollers в июле упала на 35%

В июле 2025 года на рынке страны было реализовано 850 новых автомобилей Sollers (снижение на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Большую часть объема продаж, а именно 55%, составило семейство Atlant, которое достигло суммарного тиража в 466 автомобилей.

Пикап Sollers ST6 был реализован в количестве 141 экземпляра, продажи малотоннажного грузовика Argo составили 138 штук. Кроме того, в июле было реализовано 70 пикапов Sollers ST8, 31 фургон SF1, 2 грузовика TR120, 1 грузовой автомобиль TR80 и 1 автобус SA9.

Объем продаж новых автомобилей Sollers за первые семь месяцев этого года составил 5 236 единиц, что на 23% меньше, чем в тот же период в 2024 году.

Источник: «Автостат»