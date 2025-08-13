#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Машина из-за границы через салон: как выживают дилеры в новых условиях

В России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа

Автомобильный рынок России в 2025 году переживает изменения. Официальные автосалоны, столкнувшись с сокращением числа клиентов, начали активно предлагать новые услуги, связанные с помощью в приобретении и доставке автомобилей из зарубежных стран.

Рекомендуем
Лада Веста в новой комплектации: чего она не любит

Эта инициатива отражает новые экономические реалии и изменения в предпочтениях потребителей.

Основной причиной снижения интереса к новым автомобилям стало резкое удорожание заемных средств, что сделало автокредиты недоступными для многих россиян. В то же время покупатели поняли, что могут закупить автомобили непосредственно из Китая, Кореи или Белоруссии с помощью посредников, и часто такие авто сопоставимы по качеству с теми, что выставлены в российских автосалонах. Оптимизация логистики и сокращение сроков доставки сделали этот подход более привлекательным.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Оценив перспективы данного направления, автосалоны решили внедрить его в свою бизнес-стратегию. Теперь клиенты могут подписать официальный договор с известным дилером на подбор и импорт как новых, так и подержанных автомобилей. На первом этапе новая услуга сосредоточена на поставках из Китая. Главным преимуществом для покупателей становится дополнительная юридическая защита сделки и наличие удостоверяющих документов.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Еще одним значительным преимуществом для конечных покупателей является возможность уплаты утилизационного сбора по льготной ставке. При покупке автомобиля через автосалон этот сбор оказывается ниже по сравнению с коммерческим тарифом, что напрямую влияет на общую стоимость, делая ее более конкурентоспособной по отношению к частному импорту.

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый аварийный возраст водителей.

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2545
13.08.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0