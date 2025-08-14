Как надолго защитить салон авто от пыли: проверенный метод
Всего пару дней после уборки – и панель приборов снова покрыта пылью.
Это не только портит внешний вид, но и сводит на нет усилия по уходу за автомобилем, отмечают эксперты издания Pravda.Ru
Пластиковые детали накапливают статическое электричество из-за трения во время движения. Солнечные лучи усугубляют проблему, делая поверхность тусклой и визуально более грязной.
Поэтому специалисты советуют применять специальные антистатические средства, они создают защитный слой, отталкивающий пыль на несколько недель.
Их наносят на панель в виде пены, оставляющей матовую или глянцевую пленку. Глянец придает блеск, а матовость скрывает мелкие дефекты.
Такие составы подходят не только для пластика, но и для кожаных элементов, а также внешних деталей – бамперов, молдингов и зеркал. Это помогает надолго сохранить чистоту и ухоженный вид автомобиля.
