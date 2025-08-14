#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Как надолго защитить салон авто от пыли: проверенный метод

С помощью антистатических средств можно надолго защитить панель приборов от пыли

Всего пару дней после уборки – и панель приборов снова покрыта пылью.

Рекомендуем
Лада Веста в новой комплектации: чего она не любит

Это не только портит внешний вид, но и сводит на нет усилия по уходу за автомобилем, отмечают эксперты издания Pravda.Ru

Пластиковые детали накапливают статическое электричество из-за трения во время движения. Солнечные лучи усугубляют проблему, делая поверхность тусклой и визуально более грязной.

Поэтому специалисты советуют применять специальные антистатические средства, они создают защитный слой, отталкивающий пыль на несколько недель.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Их наносят на панель в виде пены, оставляющей матовую или глянцевую пленку. Глянец придает блеск, а матовость скрывает мелкие дефекты.

Такие составы подходят не только для пластика, но и для кожаных элементов, а также внешних деталей – бамперов, молдингов и зеркал. Это помогает надолго сохранить чистоту и ухоженный вид автомобиля.

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:freepik / prostooleh
Количество просмотров 109
14.08.2025 
Фото:freepik / prostooleh
Поделиться:
Оцените материал:
0