Как надолго защитить салон авто от пыли: проверенный метод

С помощью антистатических средств можно надолго защитить панель приборов от пыли

Всего пару дней после уборки – и панель приборов снова покрыта пылью.

Это не только портит внешний вид, но и сводит на нет усилия по уходу за автомобилем, отмечают эксперты издания Pravda.Ru

Пластиковые детали накапливают статическое электричество из-за трения во время движения. Солнечные лучи усугубляют проблему, делая поверхность тусклой и визуально более грязной.

Поэтому специалисты советуют применять специальные антистатические средства, они создают защитный слой, отталкивающий пыль на несколько недель.

Их наносят на панель в виде пены, оставляющей матовую или глянцевую пленку. Глянец придает блеск, а матовость скрывает мелкие дефекты.

Такие составы подходят не только для пластика, но и для кожаных элементов, а также внешних деталей – бамперов, молдингов и зеркал. Это помогает надолго сохранить чистоту и ухоженный вид автомобиля.