«Одноразовые авто»: почему машины 80-х и 90-х годов намного лучше современных

Экономист Меренков назвал причины надежности авто из 80-х и 90-х годов

Машины, которые делали в 80-х и 90-х годах прошлого века, проезжали без капремонта сотни тысяч километров. Многие из них, при соответствующем уходе, на ходу до сих пор.

Этого совсем не скажешь про современные массовые авто.

Почему старые авто намного надежнее современных, рассказал доцент кафедры управления транспортными комплексами Государственного университета управления (ГУУ), кандидат экономических наук Артем Меренков.

Комментарий эксперта

– Если вспомнить начало эры автомобилестроения, то концерн Дженерал Моторс предложил индивидуализацию модели, выбор цвета, кузова и тд. Это подстегнуло спрос и повысило качество товара в глазах потребителей. В то же время, стала использоваться концепция планового устаревания товара. И вот эта пропорция: индивидуализации, маркетинга и производственной долговечности и целесообразности – на каком-то этапе качнулась в пользу маркетологов.

В 90-е и 2000-е годы мы стали слышать о плановой замене автомобиля через 3-5 лет, а модели каждый год стали видоизменяться, в том числе за счет рестайлинга и т.д. Естественно, что тот ресурс, который исходным образом закладывается с точки зрения производства, также стал иным. Для примера: недавно отечественный АВТОВАЗ официально опубликовал данные о ресурсы собственных автомобилей. Для справки, по информации на июль 2025 года, официальный срок службы автомобилей Lada, по данным АВТОВАЗа, составляет от 8 до 10 лет или от 120 000 до 160 000 километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

При этом эксперт указал и на другие факторы долговечности авто из 80-х и 90-х годов: простота конструкций, минимальное применение электронных систем. Если раньше автомобиль можно было самостоятельно отремонтировать дома в гараже, то на сегодня это компьютер на колесах, и многие автолюбители не смотрят «под капот».

Раньше материалы, из которых изготавливали авто, действительно были иными, была задача обеспечить долговечность продукции. Качественным автомобилем считался такой, который служил долго. Комплектующие и механизмы рассчитывались таким образом, чтобы выдержать значительные нагрузки и продолжать функционировать даже при наличии незначительных повреждений. Далее автомобиль мог ожидать капитальный ремонт и продолжение эксплуатации.

Сегодня мы говорим об утилизации техники после основного срока эксплуатации. Корпусные панели изготавливаются из тонких листов стали или алюминия, что уменьшает вес автомобиля, но ухудшает защиту внутренних компонентов от внешних воздействий. Пластиковые детали интерьера быстро теряют привлекательный внешний вид и прочность, становясь хрупкими и склонными к повреждениям, отметил Меренков.

