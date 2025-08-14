#
Встали на учет первые авто, выпуск которых начался на бывшем заводе Volkswagen

В ГИБДД зарегистрировали первые кроссоверы марки Tenet

В июле 2025 года три кроссовера Tenet T8 были зарегистрированы в ГИБДД, как сообщают «Китайские автомобили», ссылаясь на данные «Автостат Инфо».

Интересно, что о начале продаж пока не было объявлено.

Согласно базе, модель известна как Chery Tenet T8, это объясняется тем, что основой для нее стал Chery Tiggo 8 Plus.

Кроме того, стоит отметить, что первым в продажу поступит не Tenet T8, а более компактный кроссовер Tenet T7. Модель станет первой, производство которой было налажено на ранее принадлежащем Volkswagen заводе в Калужской области.

Tenet
Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа.

Источник: «Китайские автомобили»

Ушакова Ирина
Фото:Tenet
Количество просмотров 1121
14.08.2025 
Фото:Tenet
