Встали на учет первые авто, выпуск которых начался на бывшем заводе Volkswagen
В ГИБДД зарегистрировали первые кроссоверы марки Tenet
В июле 2025 года три кроссовера Tenet T8 были зарегистрированы в ГИБДД, как сообщают «Китайские автомобили», ссылаясь на данные «Автостат Инфо».
Интересно, что о начале продаж пока не было объявлено.
Согласно базе, модель известна как Chery Tenet T8, это объясняется тем, что основой для нее стал Chery Tiggo 8 Plus.
Кроме того, стоит отметить, что первым в продажу поступит не Tenet T8, а более компактный кроссовер Tenet T7. Модель станет первой, производство которой было налажено на ранее принадлежащем Volkswagen заводе в Калужской области.
Tenet
Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа.
Источник: «Китайские автомобили»
Фото:Tenet
14.08.2025
Фото:Tenet
