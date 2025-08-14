115 л. с., хорошо знакомый бренд: этот кроссовер сейчас доступен по выгодной цене

В РФ в продаже появились новые кроссоверы Kia Seltos по цене от 1,75 млн рублей

По параллельному импорту сейчас активно продается кроссовер Kia Seltos, аналогичный тому, что выпускался на калининградском заводе «Автотор». Сейчас эти авто широко представлены на всех популярных сайтах объявлений по цене от 1,75 млн рублей.

Цены на новый Kia Seltos варьируются от 1 750 000 до 1 850 000 рублей во Владивостоке, где его можно заказать. За эти деньги предлагаются модели с тканевым салоном, пластиковым мультифункциональным рулем, цифровой приборной панелью и медиасистемой, а также электронным ручником и другими опциями.

В Уфе аналогичный кроссовер оценили в 1 898 000 рублей, в Казани – в 1 900 000 рублей, в Санкт-Петербурге – в 1 940 000 рублей, а в Перми и Симферополе его цена составляет 1 990 000 рублей. Во многих других городах, таких как Воронеж, Ижевск, Чебоксары, Киров и Москва, новый Seltos стоит 2 000 000 рублей.

Kia Seltos

Все указанные модели оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 л.с. и бесступенчатым вариатором.

Есть также версии из Казахстана с 2,0-литровым двигателем мощностью 149 л.с., которые стоят в среднем от 2 500 000 рублей.

Цены на модели из Китая с турбированным 1,4-литровым мотором мощностью 140 л.с. начинаются от 2 600 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа.

Источник: «Автоновости дня»