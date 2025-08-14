#
Аналог Mercedes-Maybach GLS: в продажу вышел большой экономичный внедорожник

У дилеров в Китае появился 6-местный флагманский внедорожник Geely Galaxy M9

Полноразмерный подключаемый гибридный внедорожник Geely Galaxy M9 начал поступать к дилерам в Китае перед стартом продаж. Этот полноприводный автомобиль, обладающий мощностью 520 кВт (697 л.с.), будет доступен по стартовой цене около 250 тысяч юаней, что составляет примерно 2,76 млн рублей.

Модель позиционируется как флагман бренда Geely Galaxy, который был создан в 2023 году для продвижения автомобилей с новыми энергетическими источниками. В дальнейшем Galaxy M9 будет представлен на рынках Европы и других регионов под брендом Geely.

Салон рассчитан на шесть мест в конфигурации 2+2+2 и идет с электрорегулировкой, подогревом, вентиляцией и функцией массажа передних и задних сидений. Центральная консоль включает 30-дюймовый сенсорный экран с разрешением 6K и 12,66-дюймовую приборную панель. Также для пассажиров на задних сиденьях предусмотрен 17,3-дюймовый потолочный экран, складной столик и холодильник объемом 9,1 литра.

Geely Galaxy M9
Geely Galaxy M9

Galaxy M9 построен на современной платформе GEA для электромобилей и приводится в движение силовой установкой Thor EM Super Electric Hybrid System, которая сочетает в себе двигатель внутреннего сгорания и несколько электромоторов.

Технические характеристики включают гибридную систему с запасом хода до 1500 км и возможность разгона до 100 км/ч за 4,5 секунды.

Продвинутые ассистенты вождения уровня L2+ обеспечивают комфорт и безопасность. Старт продаж новинки намечен на третий квартал 2025 года.

Geely Galaxy M9
Geely Galaxy M9

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа.

Источник: CarNewsChina

Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
14.08.2025 
Фото:CarNewsChina
