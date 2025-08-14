Новый кроссовер Volvo с богатым оснащением: раскрыта дата начала продаж

Предпродажи нового кроссовера Volvo XC70 стартуют 27 августа в КНР

Стала известна дата начала предпродаж нового Volvo XC70 – они начнутся 27 августа, накануне открытия крупного автосалона в Чэнду. О цене пока не сообщается, но, согласно логике модельного ряда, XC70 должен быть дороже XC60, но дешевле флагмана XC90.

Модель получит гибридную силовую установку на основе 1,5-литрового турбомотора мощностью 163 л.с. (мощность электродвигателя пока не раскрыта) и сможет проехать на чистом электричестве до 200 км.

Размеры Volvo XC70 составляют 4815×1890×1650 мм, колесная база равна 2895 мм.

В комплектацию войдет медиасистема с 15,4-дюймовым экраном, цифровая приборная панель с 12-дюймовым дисплеем, 92-дюймовый проекционный экран, телематическая система, климат-контроль с функцией ароматизации и полноскоростной адаптивный круиз-контроль.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа.

Источник: Autohome