Раскрыты цены дизельной версии популярного в России рамного внедорожника

Бренд JAC раскрыл цены на дизельный пикап T9

Пресс-служба китайского бренда JAC сообщила, что стоимость дизельного пикапа T9 составит 3 759 000 рублей.

Автомобиль будет предлагаться только в одной комплектации, и указанная цена не включает скидки. Дизельная версия стоит на 160 тысяч рублей больше бензинового варианта, который оценен в 3 599 000 рублей. Продавать дизельный T9 начнут 19 августа текущего года.

Дизельный пикап JAC оборудован дизельным двигателем объемом 2,0 литра, который развивает мощность 163 л.с. и работает в сочетании с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Пикап также включает полный привод с механической блокировкой заднего дифференциала и заднюю рессорную подвеску.

Среди опций безопасности нового T9 находятся камера кругового обзора, различные системы помощи водителю, такие как система помощи при старте на подъеме, вспомогательная система торможения, динамический контроль и стабилизация, а также шесть подушек безопасности.

JAC T9
Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа.

Источник: Autonews

