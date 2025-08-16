Это будет самая мощная версия популярного внедорожника: стали известны детали

Китайский Минпром представил данные о Tank 700 с гибридной силовой установкой

Министерство промышленности Китая представило фотографии и раскрыло некоторые технические особенности внедорожника Tank 700, который стал новой версией модели с подключаемой гибридной силовой установкой Hi4-Z на основе 2,0-литрового агрегата мощностью 251 л.с.

Данная силовая установка включает в себя тяговую батарею емкостью 59,05 кВтч и два электромотора, хотя их мощность пока не уточнена. Скорее всего, она не будет сильно отличаться от гибридного системы Hi4-Z в Tank 500, которая обеспечивает 863 л.с.

Также стоит отметить, что ёмкость тяговой батареи Tank 500 Hi4-Z составляет те же 59,05 кВтч.

На чистом электрическом ходу новая версия Tank 700 сможет проехать до 190 км. Размеры Tank 700 Hi4-Z составляют 5105 х 2061 х 1985 мм, колесная база – 3000 мм.

Дата официальной премьеры пока не озвучена, однако сертификация Минпромом означает разрешение на запуск производства автомобиля.

