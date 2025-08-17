Стали известны первые подробности о следующем поколении Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz выпустит новое поколение GLA В бензиновой и электрической версиях

Следующее поколение Mercedes-Benz GLA будет доступно в двух вариантах: с традиционным бензиновым двигателем и в полностью электрическом формате.

Автомобиль превысит 4500 мм в длину, что обеспечит больший внутренний объем по сравнению с текущими моделями GLA (4410 мм) и EQA (4463 мм).

Дизайн интерьера пока остается в тайне, но предполагается, что он будет заимствован у недавно анонсированного седана CLA и ожидаемого кроссовера GLB, включая крупный «парящий» экран, систему на основе искусственного интеллекта и улучшенные отделочные материалы.

Электрическая версия GLA будет использовать 800-вольтную архитектуру от нового CLA и будет оснащена двумя типами аккумуляторов: литий-железо-фосфатным на 58,5 кВт·ч и трехкомпонентным литий-ионным на 85 кВт·ч, обеспечивающим запас хода до 779 км.

Мощность электрического варианта будет варьироваться от 268 до 349 лошадиных сил, в зависимости от конфигурации с одним или двумя электромоторами.

Кроме того, Mercedes-Benz планирует выпустить как минимум две высокопроизводительные версии AMG с моторами аксиального потока от британской компании Yasa к 2027 году. В электрическом GLA также появится передний багажник, чего нет у текущего EQA.

Бензиновая версия GLA будет иметь силовую установку от CLA, состоящую из 1,5-литрового четырехцилиндрового турбированного двигателя с гибридной поддержкой и тремя уровнями мощности: 134, 161 и 188 лошадиных сил. Передача крутящего момента будет осуществляться с помощью 8-ступенчатой коробки передач с двойным сцеплением.

Полностью электрическая версия GLA должна заменить EQA первого поколения во второй половине 2026 года, в то время как гибридная модификация станет заменой бензинового GLA второго поколения в начале 2027 года.

Источник: ITHome