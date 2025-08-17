#
Миллиардные долги Volkswagen в России были проданы другой компании

НАЗ передал АО «Камея» право на иск к Volkswagen на сумму 16,9 млрд рублей

Нижегородский автомобильный завод (НАЗ), ранее известный как ГАЗ, передал права требования к немецкому концерну Volkswagen на сумму 16,9 млрд рублей и 40 тысяч евро московскому АО «Камея», зарегистрированному с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.

Спор возник после того, как в июле 2024 года арбитражный суд Нижегородской области обязал Volkswagen компенсировать НАЗу убытки на сумму 16,9 млрд рублей из-за отказа поставлять дизельные двигатели для сборки автомобилей, а также 40 тысяч евро за непоставленную тару.

Попытки Volkswagen оспорить это решение оказались безуспешными. В процессе разбирательства НАЗ указал АО «Камея» как своего правопреемника и передал ей права на иск, что также не удалось оспорить юридической команде Volkswagen.

АО «Камея» было зарегистрировано в Москве в январе 2025 года и занимается управлением холдинговыми компаниями. Генеральным директором компании стала Оксана Калинина, хотя финансовая отчетность еще не была представлена.

Суд также установил, что «Камея» выплатила НАЗу 120 млн рублей в рамках договора уступки, что подтвердило законность сделки и опровергло предположения юристов Volkswagen о ее притворном характере.

Источник: КоммерсантЪ

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
17.08.2025 
Фото:Unsplash
