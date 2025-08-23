#
Этот мощный Hummer наверняка оценят охотники

Охотничий автомобиль на базе Hummer с дизелем 6,5 л продают за 48 990 евро

Этот охотничий автомобиль необычен: на Hummer установили гидравлическую выдвижную вышку.

Стандартная охотничья вышка имеет один серьезный недостаток – установленная однажды, она годами стоит на одном месте и «смотрит» в одном направлении.

Решение – мобильные вышки, которые можно перевозить на прицепе в нужное место. Но наиболее удобное решение, когда вышка имеет собственный двигатель, да еще и такой мощный, как у этого Hummer, который продается на интернет-площадке mobile.de.

В основе камуфлированной вышки на колесах – Hummer H1 в отличном состоянии. Это модернизированная версия M1123 с усиленной конструкцией. Согласно описанию, машина 1990 года выпуска была полностью восстановлена в 2009-м с заменой двигателя, радиатора, агрегатов и коробки передач.

8-цилиндровый атмосферный дизель объемом 6,5 л выдает 200 л.с. Тентовая крыша и две двери превращают Hummer в кабриолет-пикап, так что при желании можно отправиться на охоту с открытым верхом.

Но главная фишка – это, конечно, сама вышка. На платформе установлена гидравлическая подъемная система, которая поднимает кабину на высоту, обеспечивая отличный обзор. Кабина размером 2,1×1,3 м защищает от непогоды и даже позволяет переночевать, если охота затянулась.

Продают этот необычный охотничий автомобиль за 48 990 евро.

Справка

Охотничьи вышки – сооружения для охоты из засады. Как правило, применяется для охоты на копытных. Представляют собой крепкие деревянные сооружения, в которых можно не только долгое время ожидать прихода зверя, но заночевать при необходимости, переждать ненастье.

Источник, фото: Auto, Motor und Sport

Алексеева Елена
23.08.2025 
