Стоимость ремонта европейских автомобилей резко подскочила

Ремонт европейских машин в России подорожал на 26% за год

По информации Всероссийского союза страховщиков, расходы на ремонт европейских автомобилей в России за последний год возросли в среднем на 26%. С августа 2024 года страховые выплаты по таким транспортным средствам достигли 43,5 млрд рублей.

Согласно данным маркетплейса Fresh, расходы по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) увеличились на 31,8%, составив 173,3 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что рост цен варьируется от 25% до 65% в зависимости от типа запчастей и схем поставок. Наиболее значительные суммы связаны с параллельным импортом из Турции или Казахстана. Основные факторы повышения цен: нехватка квалифицированных работников после ухода европейских брендов и рост цен на запчасти.

Согласно заявлению «Совкомбанк Страхование», стоимость комплектующих повысилась на 20–30%, а для премиальных марок иногда в два раза. Срочные поставки также способствуют увеличению цен. Ожидается, что в ближайшее время цены не снизятся, а аналитики прогнозируют дальнейший рост на 5–10% к концу 2025 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что автопроизводители в России меняют ценовую политику.

Источник: «Известия»

18.08.2025 
