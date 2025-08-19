Как обязательная маркировка поможет создать безопасный рынок автозапчастей

Эксперт Березин: Система «Честный знак» оздоровит рынок автозапчастей в России

По постановлению Правительства РФ № 202, эксперимент по маркировке автомобильных запчастей пройдет с 25 февраля 2025 года до 28 февраля 2026 года.

Когда он закончится, маркировка может стать обязательной. Как и на что повлияет обязательная маркировка запчастей, рассказал технический эксперт НПК «АВТОПРИБОР» Артем Березин.

Он отмечает, что обязательная маркировка автозапчастей после завершения эксперимента – это не формальность, а реальный инструмент для вытеснения серого рынка.

Комментарий эксперта

Артем Березин, технический эксперт НПК «АВТОПРИБОР»:

– Сегодня ситуация откровенно плохая. Доля подделок растет, особенно для технических жидкостей, фильтров, тормозных колодок, свечей зажигания и деталей сцепления. За последние несколько лет после ухода иностранных брендов объем контрафакта достиг около 30 млрд рублей и продолжает расти. Это не только ущерб реальным производителям, в том числе отечественным, а прямая угроза безопасности – ведь контрафакт неизбежно ведет к авариям.

Пока существующие меры малоэффективны – производители играют с поддельщиками в «кошки-мышки» и вынуждены постоянно менять упаковку, вводить проверочные коды или голограммы. Но поддельщики легко находят оправдания: «это старые запасы», «прошлая партия». Некоторые даже открыто предлагают «копии» по низкой цене, при этом параллельно торгуя оригиналом.

В этой путанице рынок остро нуждается в принципиально новом подходе. Система «Честный знак», на мой взгляд, будет ключевым инструментом оздоровления рынка. Для нас, как производителя, это защита бренда и гарантия подлинности продукции на полке. Для потребителя – простая проверка подлинности через приложение и уверенность в качестве и безопасности детали.

Также эксперт отмечает, что внедрение системы – сложный процесс. Производителям потребуются инвестиции в лазерные маркираторы, адаптация IT-систем (1С, ЭДО) для интеграции с «Честным знаком».

Оптовикам, ритейлу и СТО нужны 2D-сканеры, онлайн-кассы с ФФД 1.2 и ресурсы на обучение персонала, пересчет и маркировка складских остатков. Это масштабная трансформация. Однако добровольное участие в эксперименте позволяет отработать процессы и минимизировать риски до возможного перехода на обязательную маркировку, считает Березин.

По его мнению, правильность такого пути для России подтверждается и глобальными трендами. Зарубежные страны используют DPM-маркировки, вводят стандарты отслеживания, выпускают цифровые паспорта. Несмотря на сложности переходного периода, обязательная маркировка создаст здоровый и безопасный рынок автозапчастей в России, полагает специалист.

