Exeed Exlantix ET идеально вписался в атмосферу регаты RADIO MONTE CARLO

Бренд Exeed выступил партнером регаты RADIO MONTE CARLO

Exeed стал автомобильным партнером традиционной летней регаты Radio Monte Carlo, прошедшей 17 августа в яхт-клубе «Royal Yacht Club». Эта регата ежегодно предшествует Восточному экономическому форуму и является частью его официальной спортивной программы.

Среди знаменитостей, присутствовавших на мероприятии, можно отметить Ираклия Пирцхалаву, Яну Рудковскую, Марию Федорову, Елену Крыгину, Дениса Майданова и Игоря Гуляева.

Участники регаты выходили на воду на яхтах класса J/70, каждой команде помогал опытный капитан.

Кроссовер Exeed Exlantix ET максимально соответствовал дресс-коду мероприятия. Благодаря элегантному дизайну и лаконичным формам, кроссовер органично вписался в стилистику регаты. Светло-голубой стенд в виде причала с фигурками яхт дополнял морскую тематику.

В России Exeed Exlantix ET предлагается по цене 6 600 000 рублей. Он оснащен интеллектуальным полным приводом, пневмоподвеской и системой CDC, что обеспечивает уверенность на любом типе дороги.

Кроссовер имеет гибридную силовую установку с двумя электродвигателями и 1,5-литровым турбодвигателем, позволяющими разгоняться до 100 км/ч всего за 4,8 секунды при пиковом значении мощности 469 л.с.

Батарея ёмкостью 40 кВт/ч обеспечивает до 180 км хода на электричестве, а общий запас хода составляет 1180 км. Безопасность модели подтверждена тестами и краш-тестами, в которых она получила 5 звезд C-NCAP.

Дополнительный контроль в любой дорожной ситуации обеспечивают 30 интеллектуальных ассистентов водителя и более 20 датчиков, камер и сонаров, установленных на модели.

Каждая деталь интерьера Exeed Exlantix ET создана для максимального удовольствия от пребывания в автомобиле.

Обивка сидений из перфорированной кожи Nappa и экологичные материалы создают ощущение уюта.

За идеальную атмосферу в салоне отвечают трехзонный климат-контроль, ионизация воздуха и автоматическая ароматизация с тремя ароматами и выбором интенсивности работы системы.

Источник: пресс-служба Exeed