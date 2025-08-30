Это самые дешевые полноприводные внедорожники России: свежий список

Lada Niva Legend стала самым доступным полноприводным внедорожником в РФ

Представлен актуальный список самых доступных полноприводных автомобилей в России, при этом все модели оказались отечественными, без китайских брендов.

Lada Niva Legend

Лидером рейтинга стала Lada Niva Legend, цена которой начинается от 1,06 млн рублей. Автомобиль оснащен 1,7-литровым мотором мощностью 83 л.с. и механической коробкой передач. В базовом оснащении присутствуют простейшие элементы, такие как аудиоподготовка, 16-дюймовые стальные диски и передние электростеклоподъемники.

Второе место заняла Lada Niva Travel с ценой в 1,314 млн рублей. Здесь также используется 1,7-литровый двигатель и 5-ступенчатая «механика». Базовое оборудование включает обогрев боковых зеркал заднего вида и 15-дюймовые стальные диски.

Lada Niva Travel

На третьем месте находится УАЗ Хантер – менее популярная модель Ульяновского автозавода, стоимостью 1,51 млн рублей. В начальной комплектации Base Fleet предлагается 112-сильный двигатель и механическая коробка передач.

УАЗ Хантер

Четвертое место в рейтинге занял УАЗ Патриот, который отметил свое 20-летие. За 1,68 млн рублей предлагается модель 2024 года с 2,7-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и 5-ступенчатой «механикой». Базовое оснащение включает лишь аудиоподготовку.

Завершает список УАЗ Пикап, который стал одним из наиболее популярных пикапов в России этим летом. Цены на него начинаются с 1,705 млн рублей за базовую версию 2024 года. Технические характеристики и комплектация аналогичны тем, что есть у Патриота.