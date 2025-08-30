#
30 августа
Трактор-монстр для пожарной службы преодолевает до 1,2 метра брода
30 августа
30 августа
Это самые дешевые полноприводные внедорожники России: свежий список

Lada Niva Legend стала самым доступным полноприводным внедорожником в РФ

Представлен актуальный список самых доступных полноприводных автомобилей в России, при этом все модели оказались отечественными, без китайских брендов.

Lada Niva Legend
Lada Niva Legend

Лидером рейтинга стала Lada Niva Legend, цена которой начинается от 1,06 млн рублей. Автомобиль оснащен 1,7-литровым мотором мощностью 83 л.с. и механической коробкой передач. В базовом оснащении присутствуют простейшие элементы, такие как аудиоподготовка, 16-дюймовые стальные диски и передние электростеклоподъемники.

Второе место заняла Lada Niva Travel с ценой в 1,314 млн рублей. Здесь также используется 1,7-литровый двигатель и 5-ступенчатая «механика». Базовое оборудование включает обогрев боковых зеркал заднего вида и 15-дюймовые стальные диски.

Lada Niva Travel
Lada Niva Travel

На третьем месте находится УАЗ Хантер – менее популярная модель Ульяновского автозавода, стоимостью 1,51 млн рублей. В начальной комплектации Base Fleet предлагается 112-сильный двигатель и механическая коробка передач.

УАЗ Хантер
УАЗ Хантер

Четвертое место в рейтинге занял УАЗ Патриот, который отметил свое 20-летие. За 1,68 млн рублей предлагается модель 2024 года с 2,7-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и 5-ступенчатой «механикой». Базовое оснащение включает лишь аудиоподготовку.

Завершает список УАЗ Пикап, который стал одним из наиболее популярных пикапов в России этим летом. Цены на него начинаются с 1,705 млн рублей за базовую версию 2024 года. Технические характеристики и комплектация аналогичны тем, что есть у Патриота.

30.08.2025 
