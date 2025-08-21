#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Что с качеством этих машин: известный бренд стал лидером по отзывам автомобилей

Концерн Ford в 2025 году провел 104 отзыва своих машин

С начала 2025 года концерн Ford объявил 104 отзывных кампании, что делает его лидером по этому показателю. В августе компания инициировала сразу шесть сервисных мероприятий.

Все новости о событии
Наше масло – для наших пробок: почему российское моторное масло может быть лучше турецкого

За неполные девять месяцев Ford отозвал в пять раз больше автомобилей, чем его ближайший конкурент FCA (американское подразделение Stellantis), у которого всего 21 отзывная кампания.

Кроме того, Ford отозвал больше машин, чем FCA, Volkswagen, General Motors, Mercedes-Benz, Honda и Hyundai в совокупности, количество кампаний которых составило 77.

Сервисные мероприятия Ford включают как новые, так и повторные отзывающиеся модели. Так, более 22 тысяч пикапов F-150 требуют замены габаритных огней.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Один Mustang 2024 года отзывается из-за предыдущего некачественного ремонта, из-за чего его приборная панель может не работать при запуске двигателя или во время движения.

Также 102 кроссовера Lincoln Nautilus нуждаются в регулировке стеклоподъемников, в то время как более 41 тысячи автомобилей Corsair ждут замены камеры заднего вида.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что импорт б/у авто из Китая в Россию вырос в разы.

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 173
21.08.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0