Что с качеством этих машин: известный бренд стал лидером по отзывам автомобилей

Концерн Ford в 2025 году провел 104 отзыва своих машин

С начала 2025 года концерн Ford объявил 104 отзывных кампании, что делает его лидером по этому показателю. В августе компания инициировала сразу шесть сервисных мероприятий.

За неполные девять месяцев Ford отозвал в пять раз больше автомобилей, чем его ближайший конкурент FCA (американское подразделение Stellantis), у которого всего 21 отзывная кампания.

Кроме того, Ford отозвал больше машин, чем FCA, Volkswagen, General Motors, Mercedes-Benz, Honda и Hyundai в совокупности, количество кампаний которых составило 77.

Сервисные мероприятия Ford включают как новые, так и повторные отзывающиеся модели. Так, более 22 тысяч пикапов F-150 требуют замены габаритных огней.

Один Mustang 2024 года отзывается из-за предыдущего некачественного ремонта, из-за чего его приборная панель может не работать при запуске двигателя или во время движения.

Также 102 кроссовера Lincoln Nautilus нуждаются в регулировке стеклоподъемников, в то время как более 41 тысячи автомобилей Corsair ждут замены камеры заднего вида.

Ранее «За рулем» сообщал, что импорт б/у авто из Китая в Россию вырос в разы.