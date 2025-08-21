Пора готовить автомобиль к осени: советы эксперта

#
Автогонщик Смоляр рассказал, как подготовить машину к осени и зиме

Автогонщик SMP Racing Александр Смоляр поделился советами по подготовке автомобилей к осенне-зимнему сезону. Он заметил, что с понижением температуры увеличивается нагрузка на аккумулятор, поэтому его состояние важно проверить с помощью мультиметра: на заглушенном автомобиле напряжение должно быть не менее 12,4 В, а при работающем двигателе – в пределах 13,8–14,4 В. Если показатели не соответствуют нормам, рекомендуется обратиться в сервис для проверки генератора и стартера.

Смоляр также акцентировал внимание на необходимости осмотра шин – важно проверить наличие повреждений и измерить глубину протектора. Он напомнил, что при температуре +5...+7 градусов летние шины теряют эластичность, поэтому их следует заменять на зимние заранее, прежде чем наступят морозы.

По словам гонщика, в системе охлаждения нужно проверить уровень и плотность антифриза с помощью ареометра, а также осмотреть патрубки на наличие трещин и подтеков. Состояние термостата можно оценить по равномерному нагреву нижнего патрубка радиатора, а работу насоса – по отсутствию шума и течи.

Важно также проверить щетки стеклоочистителя: при наличии полос на стекле или скрипе их требуется заменить. Омывающую жидкость стоит заправлять с температурой замерзания ниже ожидаемой зимней. Необходимо проконтролировать и состояние тормозов: толщина колодок должна составлять не менее 3 мм, а диски не должны иметь глубоких борозд. Тормозную жидкость необходимо менять каждые два года или если содержание влаги превышает 3%.

Смоляр рекомендовал также проверить работоспособность фар и сигналов. Кузов автомобиля стоит обработать антикоррозийным составом, особенно уделив внимание аркам и днищу. Уплотнители дверей следует смазывать силиконом, а замки – противообледенительной смазкой. Владельцам дизельных автомобилей эксперт советует переходить на зимнее топливо за одну-две недели до ожидаемого похолодания.

Ранее «За рулем» сообщал, что импорт б/у авто из Китая в Россию вырос в разы.

Источник:  RT
21.08.2025 
