26 августа
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
26 августа
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
26 августа
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Люксовые «электрички» XPeng P7+ тайно дорабатывают... герметиком!

Руководство XPeng поймали на попытке замолчать скандал с электрокарами P7+

В Китае разгорается скандал вокруг электрических лифтбеков P7+ от стартапа XPeng, причем происходит это на фоне ажиотажа ввиду скорой премьеры новой версии.

Кто есть кто в китайском автопроме — путеводитель по маркам

Как ранее рассказывал «За рулем», предзаказы на новые XPeng P7 (да-да, у него опять не будет плюса в индексе, как у самой первой версии 2019 года) в Поднебесной бьют все рекорды. Параллельно с этим китайские СМИ раскопали нелицеприятную информацию о текущей генерации, присутствующей в данный момент на рынке. Якобы у этих машин частенько возникают серьезные проблемы с рулевым управлением (РУ).

XPeng P7+
XPeng P7+
Казалось бы – ну в чем проблема, объявляйте отзывную кампанию, если дело действительно обстоит так. Но, по информации источников, компания старается замолчать проблемы, тайно дорабатывая уже проданные машины в обход официального отзыва.

Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Сообщается что электрокары XPeng P7+ имеют «потенциально опасные сбои в системе РУ» – гидроусилитель может внезапно отключиться или даже заблокировать рулевое во время движения. Несмотря на многочисленные жалобы, руководство системность дефекта не признает, и вместо этого обязывает дилеров тайно наносить герметик на компоненты РУ, а уж в случаях с особо скандальными клиентами – полностью менять рулевую систему на конкретной машине. Словом, ничто «ниваспортовское» им не чуждо – в ближайшее время ждем XPeng в РФ...

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
23.08.2025 
