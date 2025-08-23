Люксовые «электрички» XPeng P7+ тайно дорабатывают... герметиком!

Руководство XPeng поймали на попытке замолчать скандал с электрокарами P7+

В Китае разгорается скандал вокруг электрических лифтбеков P7+ от стартапа XPeng, причем происходит это на фоне ажиотажа ввиду скорой премьеры новой версии.

Как ранее рассказывал «За рулем», предзаказы на новые XPeng P7 (да-да, у него опять не будет плюса в индексе, как у самой первой версии 2019 года) в Поднебесной бьют все рекорды. Параллельно с этим китайские СМИ раскопали нелицеприятную информацию о текущей генерации, присутствующей в данный момент на рынке. Якобы у этих машин частенько возникают серьезные проблемы с рулевым управлением (РУ).

XPeng P7+

Казалось бы – ну в чем проблема, объявляйте отзывную кампанию, если дело действительно обстоит так. Но, по информации источников, компания старается замолчать проблемы, тайно дорабатывая уже проданные машины в обход официального отзыва.

Сообщается что электрокары XPeng P7+ имеют «потенциально опасные сбои в системе РУ» – гидроусилитель может внезапно отключиться или даже заблокировать рулевое во время движения. Несмотря на многочисленные жалобы, руководство системность дефекта не признает, и вместо этого обязывает дилеров тайно наносить герметик на компоненты РУ, а уж в случаях с особо скандальными клиентами – полностью менять рулевую систему на конкретной машине. Словом, ничто «ниваспортовское» им не чуждо – в ближайшее время ждем XPeng в РФ...