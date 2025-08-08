#
Популярный автобренд может прийти на российский рынок

Марка Xpeng может официально появиться в России

На рынки стран СНГ, включая Россию, может официально выйти китайский автобренд Xpeng, который уже получил известность и популярность на родине. Пресс-релиз «Билайна» указывает на это, на что обратил внимание ресурс «Китайские автомобили».

Стороны заключили соглашение с China Telecom о сотрудничестве, в рамках которого будут заниматься цифровизацией автомобилей из Китая, включая бренды Changan, Avatr и Xpeng. Первые два уже представлены на российском рынке, Xpeng может оказаться следующим.

Уточняется, что Xpeng проявляет интерес к рынкам стран СНГ, но, согласно информации от источника, знакомого с деятельностью компании, она осторожно относится к выходу на российский рынок из-за возможных санкций. Поэтому в списке приоритетов Xpeng на данный момент находятся другие страны СНГ, однако возможность появления марки в России также не исключается.

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Победу из частной коллекции выставили на продажу.

Источник: «Китайские автомобили»

Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
08.08.2025 
Фото:Wikimedia
