Китайские авто для рынков КНР и России: основные отличия

Эксперт Игнатов: Авто для внутреннего рынка КНР менее приспособлены для РФ

Автомобили для внутреннего рынка КНР часто отличаются от экспортных моделей. Они могут хуже подходить для использования, например, в российских условиях – в том числе из-за отсутствия некоторых функций, таких как подогрев руля и лобового стекла, отмечает Сергей Игнатов, руководитель по работе с ключевыми клиентами «Авто.ру».

Он рассказал, что цены на автомобили, предназначенные для внутреннего китайского рынка, могут быть ниже из-за различий в национальных и экспортных ценах, курса юаня и других факторов, таких как субсидии и пошлины. Тем не менее есть важные нюансы, которые следует учитывать.

Так, могут возникнуть небольшие проблемы с русификацией или англизацией интерфейса. На автомобиль будет сложнее находить запчасти, особенно кузовные.

К примеру, модель Geely Coolray в Китае называется Geely Binyue L, и в России ее цена составляет примерно 1,8 млн рублей, что на 30% дешевле адаптированной для нашего рынка версии, стоимость которой составляет 2,8 млн рублей. Такие различия в цене могут перекрыть недостатки, подчеркнул специалист.

Geely Coolray
Geely Coolray
Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве продают 70-летний ГАЗ-12 ЗИМ из частной коллекции за 7,9 млн рублей.

Источник:  «Российская газета»
