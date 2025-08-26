Полный привод, блокировки: популярный кроссовер получил новую «милитари»-версию

Бренд Haval начал продажи новой модификации Haval H9 в Китае

Компания Haval, входящая в состав Great Wall Motor (GWM), объявила о старте продаж внедорожника Haval H9 в версии «Warrior Edition». В стандартное оснащение версии входят электронные блокировки переднего и заднего дифференциалов, а также внедорожные шины. Максимальная буксируемая масса достигает 2268 кг.

Отличительной чертой модификации Warrior Edition является полностью черный кузов, включая радиаторную решетку, бамперы, диски, боковые зеркала и рейлинги. Основные элементы освещения, такие как круглые фары и многоуровневые задние фонари, остались без изменений, как и запасное колесо, размещенное на дверце багажника.

Следует отметить, что не все комплектации Haval H9 оснащены электронными блокировками дифференциалов, тогда как на данной модификации их устанавливают на заводе. Также стоит отметить, что внедорожные шины заменили стандартные шоссейные, однако глубина преодоления брода осталась на прежнем уровне (800 мм).

Подробности о том, что будет под капотом новой версии, пока не раскрыты, но предполагается, что силовая установка осталась неизменной. В Китае бензиновая версия Haval H9 оснащается 2,0-литровым двигателем мощностью 221 л.с. (385 Н·м), в сочетании с 8-ступенчатой АКП, а дизельная версия предлагает 2,4-литровый мотор мощностью 184 л.с. (490 Н·м) с 9-ступенчатым автоматом.

На российский рынок Haval H9 поступил в конце лета 2024 года, цена внедорожника стартует от 4,2 миллиона рублей.

