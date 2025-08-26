Автотуризм в России становится все популярнее: что для этого уже сделано
Замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков прогнозирует увеличение доли автомобильных путешествий с 38% до 43% по итогам 2025 года.
Он сообщил, что в прошлом году был превышен показатель в 90 млн туристических поездок по России в год.
Такой рост отчасти объясняется сохраняющимися ограничениями в авиационном и железнодорожном сообщении, что делает поездки на личном транспорте более привлекательными для россиян.
В рамках работы по развитию этого направления Минэкономразвития уже разработало и разместило на портале «Путешествуем.рф» 101 автомобильный маршрут общей протяженностью 35 тысяч километров.
Активно приводят в порядок дорожное покрытие, при этом более половины необходимых ремонтных работ запланировано именно на туристических маршрутах.
Инфраструктура также продолжает развиваться: задействовано около 340 многофункциональных зон сервиса, а для полного обеспечения комфорта путешественников требуется построить еще примерно 100 подобных объектов.
Что есть в многофункциональных зонах, об этом можно подробнее прочитать здесь.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте