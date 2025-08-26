Путешествия
Автотуризм в России становится все популярнее: что для этого уже сделано

На портале Путешествуем.рф уже размещен 101 автомобильный туристический маршрут

Замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков прогнозирует увеличение доли автомобильных путешествий с 38% до 43% по итогам 2025 года.

Он сообщил, что в прошлом году был превышен показатель в 90 млн туристических поездок по России в год.

Такой рост отчасти объясняется сохраняющимися ограничениями в авиационном и железнодорожном сообщении, что делает поездки на личном транспорте более привлекательными для россиян.

В рамках работы по развитию этого направления Минэкономразвития уже разработало и разместило на портале «Путешествуем.рф» 101 автомобильный маршрут общей протяженностью 35 тысяч километров.

Активно приводят в порядок дорожное покрытие, при этом более половины необходимых ремонтных работ запланировано именно на туристических маршрутах.

Инфраструктура также продолжает развиваться: задействовано около 340 многофункциональных зон сервиса, а для полного обеспечения комфорта путешественников требуется построить еще примерно 100 подобных объектов.

Что есть в многофункциональных зонах, об этом можно подробнее прочитать здесь.

Источник:  ТАСС
Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
26.08.2025 
