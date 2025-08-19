Многофункциональные зоны на платных дорогах — что в них есть?

На М-4 «Дон» заработали еще две многофункциональные зоны дорожного сервиса

Еще две крупные многофункциональные зоны (МФЗ) дорожного сервиса введены в эксплуатацию на трассе М-4 «Дон», сообщил в своем Телеграм-канале заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Новые МФЗ находятся на 213-м км и 720-м км автодороги, в Тульской и Воронежской областях. Такие зоны позиционируются как места для полноценного отдыха водителей и пассажиров на платных дорогах «Автодора». Помимо бензоколонок, на них имеются здания сервисного обслуживания с торговыми залами, террасы, беседки, игровые зоны для детей, а также площадки для выгула питомцев.

Новые МФЗ сделают курортные поездки удобнее и безопаснее, а также помогут развитию регионов, простимулируют предпринимательскую активность, создадут новые рабочие места, считает зампред.

Ранее, в мае 2025 года в строй ввели еще две МФЗ на М-4 «Дон» – пара зеркально расположенных зон заработала на Дальнем западном обходе Краснодара. Всего же на данный момент в дорожной сети «Автодора» насчитывается 48 новых МФЗ, а еще 16 ожидают окончания строительства. По данным Avito Авто, полный проезд по трассе М-4 «Дон» на легковушке в 2025 году стоит 4610 рублей с понедельника по четверг и 5620 рублей с пятницы по воскресенье.