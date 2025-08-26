272 л.с., полный привод: семейный кроссовер надежного бренда привезли в РФ

В России в продажу вышел Volkswagen Teramont 2025 года по цене от ₽5,75 млн

В Россию прибыло несколько партий кроссоверов Volkswagen Teramont 2025 года, представляющих второе поколение автомобиля для китайского рынка, где он получил название Teramont Pro. На рынке КНР модель была запущена в продажу в этом году.

Кроссовер отличается выдвижными дверными ручками, «пиксельной» светотехникой, панелью вместо стандартной решетки радиатора и светящимся логотипом Volkswagen. Внутри установлены три экрана: для приборной панели, мультимедийной системы и дополнительный для переднего пассажира.

В РФ Volkswagen Teramont Pro привезли с 2,0-литровым двигателем мощностью 272 л.с., оснащенным стартер-генератором. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач DSG. Привод полный. Кроссовер также оборудован адаптивной подвеской, трехзонным климат-контролем, проекционным экраном и акустической системой от Harman-Kardon.

Volkswagen Teramont

Volkswagen Teramont Pro производится в Китае на совместном предприятии SAIC и Volkswagen. В России модель можно найти в разных автосалонах по цене 5,75-6 млн рублей.

В условиях повышенных ставок утилизационного сбора и ужесточения правил ввоза ряд небольших компаний и профессиональные продавцы перешли на продажу «параллельных» иностранных машин по предзаказу. Однако крупные дилерские сети продолжают поставлять в РФ партии новых автомобилей и продавать их из наличия.

Volkswagen Teramont

