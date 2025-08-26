#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

272 л.с., полный привод: семейный кроссовер надежного бренда привезли в РФ

В России в продажу вышел Volkswagen Teramont 2025 года по цене от ₽5,75 млн

В Россию прибыло несколько партий кроссоверов Volkswagen Teramont 2025 года, представляющих второе поколение автомобиля для китайского рынка, где он получил название Teramont Pro. На рынке КНР модель была запущена в продажу в этом году.

Рекомендуем
Рейтинг самых живучих кроссоверов с пробегом

Кроссовер отличается выдвижными дверными ручками, «пиксельной» светотехникой, панелью вместо стандартной решетки радиатора и светящимся логотипом Volkswagen. Внутри установлены три экрана: для приборной панели, мультимедийной системы и дополнительный для переднего пассажира.

В РФ Volkswagen Teramont Pro привезли с 2,0-литровым двигателем мощностью 272 л.с., оснащенным стартер-генератором. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач DSG. Привод полный. Кроссовер также оборудован адаптивной подвеской, трехзонным климат-контролем, проекционным экраном и акустической системой от Harman-Kardon.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Volkswagen Teramont Pro производится в Китае на совместном предприятии SAIC и Volkswagen. В России модель можно найти в разных автосалонах по цене 5,75-6 млн рублей.

В условиях повышенных ставок утилизационного сбора и ужесточения правил ввоза ряд небольших компаний и профессиональные продавцы перешли на продажу «параллельных» иностранных машин по предзаказу. Однако крупные дилерские сети продолжают поставлять в РФ партии новых автомобилей и продавать их из наличия.

Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат» привел топ-10 популярных автобрендов в России в августе.

Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 12
26.08.2025 
Фото:Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volkswagen Teramont (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Teramont  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Красавец!
Недостатки:
Ломучесть Вага.
Комментарий:
Я считаю,что Биг Маг удался на славу! Здесь происходит не столько рождение новой модели,но отточенное увеличение Бестселлера в лице Тигуана! На престижный Таурег не тянет,но любителям закинуть удочку и загрузить огромное семейство подойдет,людям в джинсах за тысячу рублей! Если не быть многословным,машина хороша для любителей побольше картофеля и багажа-изысканным людям,а не нашим попугаям,любящим покупать под копирку Двухсотого Крузака!!!
-4