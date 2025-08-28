#
Большинство россиян не планируют покупать новую машину в 2025 году

«Авто Mail»: 60% россиян отказываются от покупки новых авто из-за высокой цены

Согласно недавнему исследованию проектов «Финансы Mail» и «Авто Mail», большинство россиян не намерены обновлять свои автомобили в 2025 году. В опросе, проведенном среди 6 тысяч человек, всего 7,7% участников признались, что приобрели новые машины в этом году.

Однако гораздо больше респондентов выбрали выжидательную позицию: почти каждый пятый готов отложить покупку до стабилизации рыночной ситуации, а более трети (36,53%) совершенно не планируют совершать покупку автомобиля в ближайшем будущем. 15,2% респондентов прямо указали, что новые автомобили их не интересуют – они готовы рассматривать только подержанные варианты.

Одна из основных причин отказа от покупки – высокая цена, на которую ссылаются 57,8% опрошенных. 12% респондентов не верят в качество новых автомобилей, около 10% ожидают возвращения западных марок, а 9% указали на рост пошлин и утильсбора как на причину своего решения.

Что касается бюджета на новую машину, практически 11% респондентов готовы уложиться в сумму до 500 тысяч рублей, 16% рассчитывают на сумму до 900 тысяч, 19% – от 900 тысяч до полутора миллионов. 14% готовы потратить до двух миллионов рублей, а 13% – свыше этой суммы.

Кроме того, исследование показало, что лишь 3,3% россиян доверяют качеству китайских автомобилей, в то время как более 37% положительно относятся к японским маркам. Лишь 3,6% респондентов выразили доверие к отечественным автомобилям.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи кроссоверов Hyundai Bayon стартовали в РФ по цене от 2,3 млн рублей.

Источник:  «Газета.Ru»
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
28.08.2025 
0