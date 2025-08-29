«Газпромнефть-СМ» расширяет программу подготовки кадров для отрасли

«Газпромнефть – смазочные материалы» приняла на долгосрочную стажировку студентов пяти омских вузов и колледжей.

Будущие нефтепереработчики изучают процесс производства смазочных материалов и учатся управлять сложным оборудованием. Всего в проекте участвуют 30 студентов. Площадкой долгосрочной учебы стал Омский завод смазочных материалов, крупнейший актив в структуре компании. Стажировку проходят студенты, обучающиеся профессиям операторов, машинистов компрессорных установок, а ткже осваивающие химическую технологию. Главная цель проекта - подготовить кадровый резерв для предприятий всей нефтеперерабатывающей отрасли.

Сотрудничество с ведущими высшими и средне-специальными учебными заведениями позволяет сделать этот подход системным и на выпуске получить высококонкурентного молодого специалиста, полностью готового к решению задач производства.

«Используя систему длительных стажировок, мы не просто показываем студентам, как устроено современное производство масел, а интенсифицируем их погружение в профессию. Это позволяет формировать у будущих специалистов важные компетенции для успешного карьерного старта в отрасли. После такой стажировки студенты полностью готовы к выполнению производственных задач, а приход в профессию становится результатом осознанного выбора», - отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Ранее в пилотном потоке программы приняли участие студенты Омского государственного технического университета. По результатам стажировки лучшие вошли в штат Омского завода смазочных материалов. Как отмечает ректор вуза Павел Корчагин, активная практика – ключевой компонент подготовки студентов, особенно по рабочим специальностям.

«Сотрудничество с такими крупными компаниями, как «Газпромнефть-СМ», помогает готовить «штучного» специалиста, полностью отвечающего потребностям одной из ведущих отраслей промышленности», – добавил ректор.

Ежегодно в образовательных программах на площадках «Газпромнефть-СМ» принимают участие порядка 120 студентов различных учебных заведений.