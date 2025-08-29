Один из самых популярных в России кроссоверов получил новый мотор

Компания Geely представила в Китае обновленный кроссовер Monjaro

В КНР обновился кроссовер Geely Monjaro. Официальная премьера автомобиля, пережившего уже не первый по счету рестайлинг, прошла на международном автосалоне в Чэнду.

Производитель выпустил обновленную версию Monjaro, которая была представлена на китайском рынке в конце 2024 года под наименованием Monjaro Dongfang Yao. Эта рестайлинговая модель отличается более агрессивным дизайном переднего бампера с увеличенными воздухозаборниками и новыми колесными дисками. Кузов кроссовера имеет длину 4795 мм, ширину 1895 мм и высоту 1689 мм.

К главным изменениям обновленного Geely Monjaro Dongfang Yao относится новый двигатель. Это 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый агрегат JLH-4G20TDH с турбонаддувом, который способен развивать до 272 л. с. В паре с ним работает восьмиступенчатый автомат, а привод может быть как передним, так и полным, в зависимости от комплектации.

Также обновленная модель получила электронную и электрическую архитектуру GEEA 3.0, ранее используемую только в электрических и гибридных автомобилях бренда. Эта новая архитектура обеспечивает значительно более быстрое сетевое соединение с пропускной способностью 10 Гбит в секунду (в четыре раза быстрее, чем в предыдущем поколении).

Кроме того, обновленный Geely Monjaro оснащен системой активной безопасности и помощи водителю G-Pilot H3, для работы которой установлено 11 камер, 12 ультразвуковых датчиков и три радара миллиметрового диапазона, которые передают информацию в процессор Horizon J6M с мощностью 128 TOPS.

Дата начала продаж и цена обновленного Geely Monjaro Dongfang Yao на данный момент неизвестны.

Geely Monjaro

