«НАРТИС» поставил новые зарядные станции С29 для отеля сети «3А» в Нижегородской области
Автомобили Belgee: изучаем отзывы владельцев в 2025 году
Названы самые популярные машины с ценой до 1 млн рублей
Один из самых популярных в России кроссоверов получил новый мотор

Компания Geely представила в Китае обновленный кроссовер Monjaro

В КНР обновился кроссовер Geely Monjaro. Официальная премьера автомобиля, пережившего уже не первый по счету рестайлинг, прошла на международном автосалоне в Чэнду.

Производитель выпустил обновленную версию Monjaro, которая была представлена на китайском рынке в конце 2024 года под наименованием Monjaro Dongfang Yao. Эта рестайлинговая модель отличается более агрессивным дизайном переднего бампера с увеличенными воздухозаборниками и новыми колесными дисками. Кузов кроссовера имеет длину 4795 мм, ширину 1895 мм и высоту 1689 мм.

К главным изменениям обновленного Geely Monjaro Dongfang Yao относится новый двигатель. Это 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый агрегат JLH-4G20TDH с турбонаддувом, который способен развивать до 272 л. с. В паре с ним работает восьмиступенчатый автомат, а привод может быть как передним, так и полным, в зависимости от комплектации.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
Также обновленная модель получила электронную и электрическую архитектуру GEEA 3.0, ранее используемую только в электрических и гибридных автомобилях бренда. Эта новая архитектура обеспечивает значительно более быстрое сетевое соединение с пропускной способностью 10 Гбит в секунду (в четыре раза быстрее, чем в предыдущем поколении).

Кроме того, обновленный Geely Monjaro оснащен системой активной безопасности и помощи водителю G-Pilot H3, для работы которой установлено 11 камер, 12 ультразвуковых датчиков и три радара миллиметрового диапазона, которые передают информацию в процессор Horizon J6M с мощностью 128 TOPS.

Дата начала продаж и цена обновленного Geely Monjaro Dongfang Yao на данный момент неизвестны.

Geely Monjaro
Geely Monjaro
Ранее «За рулем» сообщал, что 60% россиян отказываются от покупки новых авто из-за высокой цены.

Источник:  «Китайские автомобили»
Ушакова Ирина
Фото:соцсети
29.08.2025 
Фото:соцсети
