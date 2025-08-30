Что будет, если смешать разные моторные масла
Смешивание различных моторных масел может привести к серьезным повреждениям двигателя, сообщила сооснователь сети автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.
Комментарий эксперта
Барно Турсунова, сооснователь сети автосервисов «Вилгуд»:
– Смешивать моторные масла крайне нежелательно. Такая практика может привести к снижению эффективности присадок и ухудшению смазывающих свойств, что напрямую повышает риск износа и повреждения двигателя.
По словам эксперта, особенно опасно сочетать синтетические и минеральные масла, а также продукты с различными классами вязкости. Это может вызвать серьезные последствия, такие как перегрев деталей или образование эмульсии и осадков, которые забивают масляный фильтр и могут попасть в масляные каналы, что создает риск масла голодания.
Тем не менее, в экстренных случаях, когда необходимо долить масло, допускается использовать продукт с аналогичными допусками. Оптимально, если это будет масло того же бренда и типа, даже если вязкость отличается. Однако объем добавляемого масла не должен превышать 10% от общего объема в двигателе для снижения рисков, предупредила Турсунова.
Она также отметила, что использование несоответствующего спецификациям масла может привести к отказу в гарантийном ремонте у дилера.
Ранее «За рулем» сообщал, что 60% россиян отказываются от покупки новых авто из-за высокой цены.
